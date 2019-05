Brexit? Afinal a Europa do futebol é dos ingleses

Quem defende que a Premier League é o melhor campeonato do Mundo tem agora bons argumentos a favor. Quatro equipas inglesas vão discutir as competições europeias de clubes este ano, um domínio em toda a linha e que deixa poucas dúvidas.Esta noite ficou a saber-se quevão lutar pela Liga Europa, depois de terem deixado pelo caminho os alemães do Eintracht Frankfurt e os espanhóis do Valencia.Se no caso dos gunners a eliminatória até foi relativamente tranquila, os blues tiveram de carimbar a presença em Baku (no Azerbaijão) nos penáltis. Sorte? Talvez sim. Mas a sorte protege os audazes...E na Liga dos Campeões, Tottenham e Liverpool encontram-se no próximo dia 1 de junho em Madrid para discutir o título mais desejado em termos de competições europeias de clubes.Em eliminatórias épicas, com remontadas impressionantes, spurs (sem Harry Kane) e reds (sem Salah e Firmino) levaram a melhor sobre os holandeses do Ajax e os espanhóis do Barcelona, marcando encontro em mais uma final 100 por cento inglesa.