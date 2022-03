Britânicos formalizam interesse em organizar Europeu de 2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As federações de futebol da Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales mostraram esta quarta-feira interesse formal junto da UEFA em organizar a fase final do Campeonato da Europa de 2028.

Em comunicado conjunto, os responsáveis por aqueles organismos desportivos assumiram a entrega de documentação para o efeito, após levarem a cabo estudos sobre a viabilidade do projeto, suas reais possibilidades de sucesso e benefícios locais.

"O Reino Unido e a Irlanda vão oferecer um torneio sem igual, numa perspetiva técnica - com estádios modernos e bem servidos e excelentes infraestruturas -, algo que faz desta parceria a ideal para o Euro'2028", lê-se no texto, segundo o qual os respetivos governos também apoiaram a iniciativa.

Estas cinco federações tinham desistido da candidatura a acolher o Mundial de 2030 para se concentrarem neste plano de organizar o evento continental.

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha é uma das concorrentes ao Mundial de 2030.

Também já manifestaram intenção de receber aquela que será 24.ª edição do Campeonato do Mundo Marrocos, o projeto conjunto de Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile e ainda o de Roménia, Grécia, Bulgária e Sérvia.

O processo de candidaturas deve ser lançado no segundo trimestre de 2022 e a escolha dos anfitriões deve ocorrer no 74.º congresso da FIFA, em 2024.