O episódio que retratamos neste artigo pode até parecer saído de um filme. Mas não é. Aconteceu na Bósnia, na noite de terça-feira, quando um grupo de adeptos do Vélez Mostar incendiou o automóvel onde seguiam os elementos do trio de arbitragem que, horas antes, havia dirigido o encontro frente ao Borac, referente à 10.ª jornada da 1.ª Liga.





Mas os ânimos dos adeptos do Vélez começaram a 'aquecer' na reta final da partida. Aos 82 minutos, logo após o segundo golo do Borac, que ditou o triunfo (0-2) do atual campeão na casa do adversário, dezenas de pessoas invadiram o relvado e logo aí mostraram o seu descontentamento pelo trabalho da equipa de arbitragem, liderada por Sabrija Topalovic. O jogo esteve interrompido vários minutos, mas foi reatado mas terminou pouco depois.O ambiente ficou aparentemente sereno... mas o pior estava para vir. Isto porque dezenas de adeptos do Vélez decidiram fazer uma 'espera' aos árbitros num túnel que dava acesso à autoestrada em direção à capital Sarajevo, terão danificado e atirado várias tochas para o interior da viatura, que acabou por ser completamente consumida pelas chamas. De acordo com as autoridades locais, citadas pela agência AFP, um dos árbitros sofreu ferimentos e foi transportado ao hospital, sendo que os autores do ataque estão a ser procurados pela polícia.Já esta quarta-feira, o presidente da Federação bósnia, Vico Zeljkovic, apontou o dedo ao presidente do Vélez, Semsudin Hasic. "Condeno veementemente os acontecimentos de ontem. São coisas não têm lugar no desporto, no futebol e na sociedade. Estão marcadas reuniões extraordinárias da comissão de disciplina para hoje e espero as mais severas punições para o Vélez e para o seu presidente", disse Vico Zeljkovic. O líder máximo do futebol bósnio afirmou ainda que Semsudin Hasic "tem feito declarações inflamadas na comunicação social e está a seguir um caminho que não é o do futebol". "Este incidente poderia ter terminado de forma trágica", lembrou.Já Semsudin Hasic, reagiu com... ironia, explicando que o carro onde seguiam os árbitros tinha problemas. "O incêndio deu-se devido à ignição do sistema de travões e o fogo espalhou-se pelo carro. Penso que a direção do carro foi controlada remotamente, pois o árbitro não podia controlá-lo. Se no futuro todos aqueles que viajam muito tivessem mais atenção à correção do sistema de direção e dos travões...", afirmou.