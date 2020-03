Bruma já sabe quem o vai treinar no PSV na próxima época

O alemão Roger Schmidt vai ser o treinador do PSV Eindhoven, clube em que atua o português Bruma, a partir da próxima temporada, anunciou esta o emblema holandês.

Schmidt, de 52 anos, passou as últimas três épocas na China, no Beijing Guoan, e, antes disso, deu nas vistas no Bayer Leverkusen e nos austríacos do Salzburgo.

No seu currículo, tem a conquista de uma Taça da China, assim como um campeonato e uma taça austríaca.

O técnico alemão assinou um contrato por dois anos e vai ocupar o lugar de Ernest Faber, que foi chamado durante a atual temporada para substituir o demitido Van Bommel.

O PSV ocupa o quarto lugar do campeonato e já foi eliminado da Taça dos Países Baixos. Na Liga Europa, a formação de Eindhoven foi rival do Sporting na fase de grupos e falhou o acesso aos 16 avos de final.

O internacional português Bruma está a viver a sua primeira época no emblema holandês, registando até agora 35 jogos e cinco golos em todas as provas.