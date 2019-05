Bruno Alves: «Bum! Um tipo disparou contra o nosso autocarro e acertou na cara do motorista»

Bruno Alves contou numa entrevista ao 'Mais Futebol' que passou por uma situação muito complicada quando jogou na Turquia. O defesa, de 37 anos, representou o Fenerbahçe entre 2013 e 2016.



"Fomos jogar à zona de Trabzon, casa de um dos maiores rivais do Fenerbahçe. De repente ouvimos um estrondo, buuuum. Algum tipo disparou contra o nosso autocarro e acertou na cara do motorista, do homem que ia ao volante. Não o matou por milagre", recordou o defesa internacional português, que na última temporada jogou em Itália, no Parma.





O defesa recorda que o autocarro não se despistou por pouco. "Um dos seguranças que estava ao lado do motorista agarrou o volante e controlou o autocarro. Nós ficámos cheio de medo, claro, mas um dos meus colegas ainda estava pior. O Webo, camaronês, não sabia nadar e só gritava que não queria que o autocarro caísse da ribanceira para o mar..."