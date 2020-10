Bruno Alves infetado com Covid-19

O internacional português Bruno Alves, de 38 anos, do Parma, está infetado com Covid-19. A notícia é avançada pelo empresário do jogador à Sky.



"Está bem, deu positivo, mas está assintomático. Se um atleta como ele, tão atento, é contagiado, isso quer dizer que esta doença não pode ser encarada levemente. Em 30 anos de carreira nunca encontrei um profissional como Bruno Alves. Mas ele é forte e vai voltar em pouco tempo", disse o empresário do jogador.