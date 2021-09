Bruno Alves reforça o Apollon Smyrnis: «Posso provar que a idade não é limite para nada»

Bruno Alves volta a jogar de azul e branco, mas agora com a camisola do Apollon Smyrnis. Aos 39 anos, o central português assinou por uma época com o clube da 1ª liga grega.





“Agradeço a todos por me darem oportunidade de jogar mais um ano, é importante para mim. Vou dar o meu melhor, como fiz todos estes anos. Estou feliz por jogar no Apollon e vou usar toda a minha experiência para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. É uma grande honra voltar a jogar na Grécia”, disse o defesa, que representou o AEK em 2004, cedido pelo FC Porto. O Apollon surgiu após a rescisão com o Famalicão, onde só esteve três semanas, e na apresentação o internacional português destacou o comportamento dos dirigentes gregos: “Encontrei um clube que me respeita, que me dá confiança para jogar futebol e onde posso provar que a idade não é limite para nada.”O acordo com o Apollon é apenas de um ano, mas Bruno Alves admite ficar mais tempo. “Se no final da época, os dois lados continuarem felizes, então conversamos.” Questionado sobre o segredo para continuar a jogar aos 39 anos, o defesa realçou a “vontade e ambição” que alimenta. “Desafio-me e isso torna-me melhor”, vincou.