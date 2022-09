Bruno Baltazar à porta dos playoffs nos Estados Unidos: «Foi-me pedido que construíssemos uma identidade em Rochester»

Bruno Baltazar - O balanço está a ser extremamente positivo e estou bastante agradado com esta experiência. O futebol nos Estados Unidos está a crescer muito rapidamente e trabalhar na Major League Soccer (MLS) é um dos meus objetivos de carreira. Tento ser criterioso na gestão da minha carreira e ter a oportunidade de trabalhar na antecâmara da MLS, no clube detido pelo Jamie Vardy [avançado do Leicester]. Foi, sem dúvida, uma boa opção. Estou perfeitamente adaptado ao clube e à cidade e confesso que o nível da liga e dos jogadores me surpreendeu bastante.BB - A MLS Next Pro é uma liga de desenvolvimento que foi criada este ano e é basicamente o campeonato das equipas B da MLS. É dividida em duas conferências (Este e Oeste) e é um campeonato com algumas semelhanças com a nossa Liga Revelação. Os quatro primeiros de cada conferência vão jogar os playoffs para encontrar o campeão nacional. A diferença é que não existe limite de idades e é bastante comum os jogadores das equipas A jogarem nesta liga. Por exemplo, há duas semanas Orlando City jogou contra nós com oito jogadores titulares da equipa principal. Nós somos o único clube independente que participa nesta liga mas em breve haverá alargamento para mais clubes independentes.BB - Existem bastantes jogadores na nossa liga que participam nos jogos da equipa principal na MLS e são vários os nomes que têm sobressaído nesta liga. Justin Haak, de New York City FC, Russell-Rowe, de Columbus Crew, e Noah Allen, de Miami FC, são alguns dos vários casos de sucesso. Na nossa equipa recebemos uma proposta para o nosso avançado Gibran Rayo de 20 anos de um clube da MLS, o Bubacar Djaló que passou pela formação do Sporting também já foi alvo de sondagens. Portanto, neste primeiro ano da liga posso afirmar que existe uma proximidade muito grande entre a MLS Next Pro e a MLS.BB - Tendo em conta que o clube está a recomeçar praticamente do zero, foi-me pedido no início da época que construíssemos uma identidade, uma nova cultura clubística e desportiva, e que tivéssemos uma equipa competitiva que deixasse os nossos adeptos orgulhosos neste primeiro ano. Tendo a consciência que construímos um plantel de raíz e que não fizemos pré-época devido à dificuldade em obtermos vistos de trabalho, tentei criar uma cultura de vitórias no clube, apesar de todas as limitações que temos tido ao longo da época e como ambicioso que sou e confiante no nosso trabalho, sempre acreditei que poderia ser possível estarmos nesta posição. Estou bastante feliz pelo facto de estarmos a lutar pelos playoffs a dois jogos do final da fase regular, mas temos ainda de defrontar duas das melhores equipas da conferência: Toronto FC e New York FC. O objetivo delineado por mim e pelos jogadores está ainda bastante vivo.