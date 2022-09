Bruno Baltazar assegura playoffs da MLS Next Pro pelo Rochester

Bruno Baltazar está apenas desde dezembro no Rochester FC mas já deixou marca no clube. O técnico português levou a formação de Nova Iorque aos playoffs da Major League Soccer Next Pro, o campeonato de reservas da maior competição de futebol norte-americano.A presença foi confirmada com festa este domingo depois do empate (2-2) caseiro diante do New York City.Agora o treinador luso, de 45 anos, coadjuvado na equipa técnica pelo compatriota Guilherme Ramos, já prepara o embate de sábado em Ohio, diante do Columbus Crew, o primeiro classificado da conferência Este.Em caso de qualificação, a formação que integra o jogador português Bubacar Djaló medirá forças com o vencedor do encontro entre Toronto-Philadelphia Union.