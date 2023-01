Bruno Baltazar entusiasmado com experiência no Botev

Bruno Baltazar dá hoje o primeiro treino no Botev, atual 10º classificado na liga da Bulgária, com o qual assinou um contrato válido até 30 de junho de 2024 (mais um ano de opção)."Estou entusiasmado! É uma boa porta de entrada na Europa (treinava os norte-americanos do Rochester New York). O Botev ofereceu-me excelentes condições de trabalho e financeiras. Quer crescer, lutar por títulos e jogar nas provas da UEFA. A oportunidade surgiu e não pensei duas vezes", diz ao técnico de 45 anos, que levou com ele Guilherme Ramos (adjunto), Carlos Marques (analista) e Denis Kavan (preparador físico). Como a liga está parada, segue-se um estágio no Dubai (de dia 15 a 29), onde o Botev jogará com o Riga, Spartak Moscovo e Ural.