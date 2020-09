Bruno Fernandes: «Bernardo Silva fala mal do Sporting, eu falo mal do Benfica»

Bruno Fernandes encara como natural que um jogador que tenha passado por Benfica ou Sporting diga sempre que quer que o rival perca. O médio do Manchester United diz que não se trata de malícia mas sim de ligação afetiva a um clube ou outro.





"É óbvio que eu, em Portugal, prefiro que o Sporting ganhe do que ganhe o Benfica. É normal e qualquer jogador que jogou no Benfica e tem um carinho especial pelo Benfica irá dizer o mesmo, como já disseram, como é normal. Tenho aqui o Bernardo e se eu lhe perguntar se quer que o Sporting ganhe, nem que seja contra o Tondela, ele obviamente vai-me dizer que não. E é normal porque o clube dele é o Benfica. São rivais e ele não vai querer que o Sporting ganhe jogo algum. Eu acho que se criou esse tabu, que acho que se tem de desfazer. Nós, jogadores, ao dizermos alguma coisa no sentido de ‘espero que o Benfica não ganhe em Portugal’ é pelo facto de termos uma ligação a outro clube que não aquele, não por outros motivos", começou por dizer o antigo médio do Sporting à TVI24.Bruno Fernandes deu um exemplo de um jantar em casa de Bernardo Silva para assistirem a um encontro dos leões."O Bernardo disse-me qualquer coisa e eu disse-lhe tipo: ‘tiveste sorte que eu não joguei porque podíamos não ter ganho mas uma pancada tinha-te dado. São coisas que temos entre nós. Obviamente, eu gosto muito do Bernardo. É uma pessoa incrível. Toda a gente sabe que é um miúdo espectacular e nós temos uma ligação muito boa. No outro dia, quando estava cá há um mês, jogava o Sporting, já não me lembro contra quem, e ele convidou-me para ir a casa dele jantar e ver o jogo. E o Bernardo não é sportinguista. Ele quase não ligou ao jogo, mas acabámos na mesma por estar ali um bocado, a discutir as nossas coisas. Ele a falar mal do Sporting, eu a falar mal do Benfica. No sentido positivo daquela picardia que existe entre amigos e que existe nos cafés e em qualquer lado", contou o centro-campista red devil.