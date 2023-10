Bruno Fernandes e João Félix despedem-se de Hazard

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eden Hazard anunciou o ponto final na carreira e foram muitos os profissionais de futebol que não perderam a oportunidade de dedicar alguams palavras ao mágico belga.

"Obrigado por todos os grandes momentos que deste ao mundo do futebol. Todos os verdadeiros fãs deste bonito desporto gostaram de te ver jogar", escreveu o médio do Manchester United no Instagram.



Médio do Man. United elogiou Hazard no Instagram

Já João Félix, atualmente ao serviço od Barcelona, partilhou a imagem das redes sociais do Chelsea, à qual juntou emojis.