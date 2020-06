Bruno Fernandes em destaque: craque dos red devils é o médio ofensivo mais valioso do mundo

Segundo o Observatório do Futebol (CIES), que esta segunda-feira revelou os melhores jogadores dos cinco principais campeonatos de futebol, Bruno Fernandes é o médio ofensivo mais valioso do mundo. O craque português do Manchester United está avaliado em 104.9 milhões de euros e aparece em 17.º lugar, numa lista que é liderada pelo avançado francês do PSG, Kylian Mbappé (259.2 milhões), seguido de Rahem Sterling (194.7 milhões), Jadon Sancho (179.1), Trent Alexander-Arnold (171.1), Marcus Rashford (152.3), Mohammed Salah (114.9), Sadio Mané (139.2), Antoine Griezmann (136.4), Alphonso Davies (135.5) e Harry Kane (118.7).





Há três jogadores portugues no top-20 e Bruno Fernandes é o terceiro mais valioso, surgindo atrás de João Félix (107.9) e Bernardo Silva, que é o português mais valioso, com valor estimado de 115 milhões de euros.Quanto a Cristiano Ronaldo, que é o mais velho do top-100 com 35 anos, é apenas o 70.º mais valioso para o CIES, estando avaliado em 62.8 milhões. O argentino Lionel Messi é apenas 21.º, com o valor de 100.1 milhões.