Bruno Fidalgo a caminho do Partizan

Bruno Fidalgo está a caminho do Partizan. O treinador português, de 30 anos, deverá ser apresentado esta segunda-feira como adjunto de Igor Duljaj, novo técnico da formação sérvia, adianta o portal 'Republika'.Refira-se que Fidalgo já desempenhou o cargo de treinador adjunto no V. Guimarães, Gafanha e Loures O Partizan ocupa, nesta altura, o 2.º lugar da Liga sérvia com 50 pontos, menos 16 do que o líder do campeonato, o Estrela Vermelha.