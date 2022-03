Bruno Gama impõe primeira derrota ao Olympiacos de Pedro Martins na Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo do avançado português Bruno Gama impôs este domingo a primeira derrota no campeonato grego ao Olympiacos, batido por 2-1 pelo Aris Salónica, mas a equipa treinada por Pedro Martins mantém a liderança destacada da prova.

Bruno Gama entrou em campo aos 71 minutos, em substituição do senegalês Badou Ndiaye, e, pouco depois, aos 79, marcou o segundo golo do Aris, quarto classificado, fixando o resultado no jogo da 26.ª jornada, em que o médio português João Carvalho foi titular nos visitantes.

A equipa do treinador português parecia lançada para o 21.º triunfo na competição, em 26 partidas, quando o marroquino Youssef El Arabi inaugurou o marcador, aos 13 minutos, mas o clube de Salónica deu a volta ao resultado com dois golos marcados na segunda parte, o primeiro pelo mauritano Aboubakar Kamara, aos 52.

O Olympiacos, campeão grego nas últimas duas épocas, ambas sob o comando de Pedro Martins, totaliza 65 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, o PAOK, vencedor por 2-0 na visita ao estádio Lamia.