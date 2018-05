A experiência de Bruno Oliveira como treinador adjunto do Al Duhail, no Qatar, onde está desde 2015, não poderia estar a correr de forma mais positiva. Aos 39 anos, o técnico venceu todas as competições a nível interno – Qatar Cup, Emir Cup e Qatar Stars League -, mostrando uma superioridade total em relação a todos os outros candidatos.De facto, a equipa orientada pelo argelino Djamel Belmadi não perdeu qualquer jogo oficial realizado esta temporada, estando ainda na luta pelo Liga dos Campeões da Ásia, competição onde venceu, até ao momento, os oito jogos já realizados. O próximo desafio passa pelos quartos-de-final daquela que é a maior competição do continente.Recorde-se que, para além do sucesso alcançado no Qatar, Bruno Oliveira conta no curriculum com passagens pelo Queens Park Rangers, Swansea City e Leicester City, de Inglaterra, e pelo Beijing Renhe, da China.

Autor: Ricardo Chambel