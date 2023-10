Bruno Onyemaechi convocado pela Nigéria de José Peseiro

Bruno Onyemaechi, jogador do Boavista, foi esta segunda-feira convocado pela Nigéria, de José Peseiro, para dois particulares em Portimão, de preparação para o arranque do acesso ao Mundial'2026 e a Taça das Nações Africanas.

Três semanas depois de ter cumprido a primeira internacionalização pelas 'super águias', ao ser titular na receção vitoriosa a São Tomé e Príncipe (6-0), da sexta e última jornada do Grupo A de qualificação para a principal competição africana de seleções, o defesa esquerdo voltou a ser incluído no lote de 25 atletas chamados pelo treinador português.

De fora continua o defesa Zaidu, do FC Porto, que recupera de lesão e falhará os duelos com Arábia Saudita, em 13 de outubro, e Moçambique, três dias depois, que se inserem no estágio da Nigéria em solo algarvio e vão decorrer no Estádio Municipal de Portimão.

O conjunto de José Peseiro começa a lutar por uma vaga no Mundial2026 em novembro, ao começar o Grupo C da primeira fase africana de apuramento com embates perante Lesoto e Zimbabwe, que precedem a sua 20.ª presença na Taça das Nações Africanas.

Os campeões em 1980, 1994 e 2013 são um dos 24 finalistas e vão ficar a conhecer os seus adversários em 12 de outubro, data do sorteio da fase final da 35.ª edição da prova, aprazada para decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.