Bruno Ramires, ex-Belenenses SAD, eleito o melhor em campo em jogo na Índia

Bruno Ramires tem dado nas vistas na Índia. O médio, que trocou o Belenenses SAD pelo Bengaluru esta temporada, foi eleito o melhor em campo na vitória por 3-1 frente ao Jamshedpur, no qual coroou uma exibição que encheu as medidas dos adeptos com uma assistência.Figura de proa do Bengaluru, Ramires tem ajudado a manter viva a luta pelo título. Atualmente, o emblema de Bangalore é terceiro classificado, estando a três pontos do primeiro.