Bruno Ramires, médio que passou por Portugal, vítima de racismo na Índia

A vitória confortável do Bengaluru sobre o Indian Air Force, em jogo a contar para a Durand Cup, prova do futebol indiano, ficou manchada por um caso de racismo a envolver Bruno Ramires.O médio que passou por Portugal, representando Moreirense, Feirense e Belenenses SAD, foi vítima de um comentário discriminatório de um adversário.Um caso denunciado pelo Bengaluru nas redes sociais, numa nota que serviu também para revelar que o clube está a trabalhar esta situação com as autoridades.