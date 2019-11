Bruno Ribeiro despedido do Interclube

O Interclube dispensou Bruno Ribeiro do comando técnico. O treinador português, de 44 anos, deixou a formação angolana no 6º posto do Girabola, com 15 pontos somados. Em 11 jogos disputados, o Interclube venceu quatro, empatou três e perdeu outros quatro desafios, tendo apontado 13 golos e sofrido 12. No entanto, três desaires consecutivos - 1º Agosto, Petro Luanda e Recreativo de Libolo - ditaram o despedimento.





"Os treinadores vivem de resultados. Quando as coisas correm mal, a melhor forma é colocar o lugar à disposição. Desejo boa sorte à rapaziada", lamentou Bruno Ribeiro à 'Rádio Cinco'.