Bryan Ruiz terá final de carreira em dezembro contra antiga equipa: «É a despedida dos meus sonhos»

Será a 17 de dezembro no Estádio Alejandro Morera Soto o último jogo da carreira de Bryan Ruiz. O internacional pela Costa Rica, de 37 anos, atua agora pelo Alajuelense, do país-natal, clube onde começou para o futebol e onde irá acabar para sua felicidade."É a despedida dos meus sonhos. Retirar-me assim foi algo que sempre quis na minha carreira", sustentou o antigo jogador do Sporting que terá como adversário, na última partida enquanto futebolista, uma antiga equipa. O Twente, da Holanda, defrontará o Alajuelense.Foi pelo Twente que foi campeão nacional, ganhou a Taça da Holanda e ainda arrebatou uma Supertaça, e tudo em duas temporadas e meia, entre 2009/10 e 2011/12. De leão ao peito equipou mais tarde, entre 2015 e 2018.