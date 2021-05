Bubacar Djaló seguido por clubes franceses

O médio Bubacar Djaló está a ser observado pelos franceses do Estrasburgo, Angers e Montpellier, segundo revelou esta segunda-feira o site 'Footmercato'. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, também há clubes portugueses atentos à evolução do médio-defensivo, de 24 anos.





O internacional sub-19 por Portugal, formado no Sporting, está a cumprir a segunda temporada ao serviço dos finlandeses do HJK Helsínquia, atual líder do campeonato.