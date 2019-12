Buffon iguala recorde de jogos disputados na Liga italiana

Gianluigi Buffon, guarda-redes italiano da Juventus, igualou esta quarta-feira o recorde de jogos disputados na Liga italiana, que pertencia ao antigo central Paolo Maldini, chegando aos 647 jogos com a titularidade frente à Sampdoria.

Aos 41 anos, o guarda-redes italiano aproveitou a lesão do polaco Wojciech Szczesny para ser titular e igualar o recorde de Maldini, antigo defesa que efetuou toda a carreira ao serviço do AC Milan.

Buffon começou a carreira de futebolista profissional no Parma, mudando-se para a Juventus na época de 2001/02. Com exceção da última temporada, que foi efetuada ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, o guardião fez toda a sua carreira em Itália.