Bulgária: Bruno Baltazar é o novo treinador do Botev Plovdiv

Bruno Baltazar foi esta terça-feira confirmado como novo treinador do Botev Plovdiv. O técnico português, de 45 anos, sucede ao croata Zeljko Kopic na formação da Bulgária e assina até ao final da época 2023/24 com opção de continuar por mais uma temporada.Baltazar, que se encontrava ao serviço dos norte-americanos do Rochester New York, contará na equipa técnica com a presença dos portugueses Guillerme Ramos (adjunto) e Carlos Marques (analista), além do preparador físico checo Denis Cavan. No currículo, o técnico conta com passagens por Estoril, Nottingham Forest (como adjunto), APOEL, AEL Limassol, Olhanense, Casa Pia, Sintrense e Atlético.O Botev ocupa atualmente o 10º lugar do campeonato com 19 pontos ao cabo de 18 jornadas.