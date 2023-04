Bulgária: Bruno Baltazar sofre revés

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Orientado por Bruno Baltazar, o Botev Plovdiv perdeu (1-2) fora com o CSKA Sofia em jogo respeitante à 25.ª jornada da fase regular do campeonato da Bulgária. Aumentou assim o jejum (1E e 2D) do treinador luso na prova, remontando o seu último triunfo a 4 de março.

O Botev Plovdiv ocupa o 10.º lugar com 27 pontos, apenas três acima da zona que o obrigará a disputar o playoff de descida. Não pode, portanto, vacilar nas cinco jornadas que lhe faltam realizar.