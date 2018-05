Continuar a ler

A primeira parte foi dominada pela Académica, que marcou o único golo da partida aos 28 minutos, por intermédio de Ró.



O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Foguetões a pressionar à procura do empate que lhe dava a passagem à final, mas a Académica a conservar a vantagem até ao fim.



A Académica, campeã de Santiago Sul, vai jogar a final do campeonato de Cabo Verde com o Mindelense, vencedor em São Vicente, que no sábado eliminou a Palmeira do Sal.



A Académica da Praia venceu este domingo o Foguetões de Santo Antão por 1-0, na segunda mão das meias-finais do campeonato em Cabo Verde, e apurou-se para a final, na qual vai jogar com o Mindelense de São Vicente.Depois de um empate a zero no jogo da primeira mão, disputado em Santo Antão, tudo estava em aberto para o encontro da segunda mão no Estádio da Várzea, em que a Académica procurava chegar à final nove anos depois e o Foguetões pela primeira vez.

Autor: Lusa