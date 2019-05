Cabo Verde: Definidas as meias-finais do campeonato

O Onze Estrelas da Boavista vai jogar com o Mindelense de São Vicente e o Ultramarina de São Nicolau defronta o Oásis Atlântico do Sal nas meias-finais do campeonato de futebol de Cabo Verde, ditou esta segunda feira o sorteio.De acordo com o sorteio realizado na sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na cidade da Praia, os jogos da primeira mão serão no próximo sábado e a segunda mão vai ser uma semana depois.A primeira equipa a apurar-se foi o Oásis Atlântico, como líder do grupo C, enquanto o Mindelense ganhou o grupo A, a Ultramarina foi vencedora da poule B e Onze Estrelas classificou-se como o melhor segundo dos três grupos da prova.Das quatro equipas, apenas o Mindelense já se sagrou alguma vez campeão nacional, e por 19 vezes, e a Ultramarina regressa a esta fase três anos depois, enquanto Oásis e Onze Estrelas chegam às meias-finais pela primeira vez.A final do campeonato nacional está marcada para o dia 01 de junho, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.Durante a cerimónia, que contou com a presença de representantes de todas as equipas, o responsável pelas competições da FCF, Lito Semedo, disse que os jogos ainda poderão vir a ser adiados por uma semana, devido aos constrangimentos na mobilidade interna.Entretanto, Semedo garantiu que a FCF irá emitir um comunicado na terça-feira para reconfirmar o calendário e a programação dos jogos das meias-finais da maior prova de clubes no país.Instado a fazer um balanço da fase de grupos, Lito Semedo destacou o "trabalho, dedicação e sorte", que permitiram realizar 36 jogos e sem qualquer alteração dos horários, mesmo com o condicionalismo das viagens internas.Desde início do sorteio que têm surgidos várias críticas no país pelo facto de, pelo segundo ano consecutivo, as equipas da Académica da Praia (atual campeã), Mindelense (vice-campeão) e Académica do Porto Novo terem ficado no mesmo grupo.Lito Semedo referiu que a FCF vai debruçar-se sobre o caso, indicando que a resolução passa pela criação de cabeças de série."Estamos pensando seriamente em alterar esse status quo existente, embora sejam diretrizes emanadas da assembleia dos presidentes regionais de futebol. Mas é algo que estamos a debruçar e pensamos que no próximo ano vai haver alterações e melhoramentos no regulamento, nesse e noutros aspetos", garantiu o diretor das competições do órgão que rege o futebol cabo-verdiano.