Cabo Verde derrota Guadalupe com golos de Jovane Cabral e Bebé

Cabo Verde venceu esta quarta-feira Guadalupe por 2-0, em jogo particular realizado em França, no Estádio de la Source, em Orléans.Os golos da partida foram marcados por Jovane Cabral, aos 13', e por Bebé, que na sua estreia deixou logo a marca. Lançado como titular, o jogador do Rayo Vallecano fez o gosto ao pé aos 49'.

Este foi um de três jogos particulares que Cabo Verde vai disputar num espaço de cinco dias, seguindo-se Liechtenstein (25 de março) e São Marino (28 de março), ambos em Múrcia (17:00).

Estes são os primeiros jogos dos Tubarões Azuis, nome pelo que é conhecida a seleção de Cabo Verde, após a CAN'2021, realizada entre janeiro e fevereiro nos Camarões, em que foram eliminados nos oitavos de final pelo Senegal, equipa que conquistou a competição.