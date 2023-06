Cabo Verde empata a zero com Marrocos num jogo particular

Cabo Verde empatou hoje 0-0 com Marrocos, quarto classificado do Mundial2022, num particular disputado em Rabat, uma semana antes do encontro decisivo com o Burkina Faso, que pode valer o apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN'2024).O particular no Estádio Prince Moulay Abdellah, na capital marroquina, serviu para os 'Tubarões Azuis' prepararem o jogo do próximo domingo no Estádio Nacional, na Praia, onde garantem a CAN'2024 em caso de triunfo, na quinta jornada da qualificação.

Cabo Verde também pode garantir o apuramento em caso de empate, desde que o mesmo resultado seja registado no encontro entre Togo e Essuatíni.

Em caso de apuramento, será a quarta CAN em que Cabo Verde participa, depois da estreia em 2013, na África do Sul, seguindo-se presenças em 2015, na Guiné Equatorial, e 2021, nos Camarões.

Os comandados do selecionar Pedro Brito 'Bubista' são o segundo classificado do Grupo B, com sete pontos, em quatro jogos, enquanto Burkina Faso, já apurado, é líder, com 10 pontos.

Essuatíni e Togo estão no terceiro e quarto lugares, respetivamente, com dois pontos cada.

Para a fase final da CAN'2024, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (Grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.