No outro jogo das meias-finais, que foi realizado no sábado, o Mindelense de São Vicente recebeu e venceu a Palmeira do Sal, por 2-1.Os jogos da segunda mão das meias-finais realizam-se no próximo fim de semana, com a Palmeira a receber o Mindelense e a Académica da Praia a jogar em casa com o Foguetões.A final do campeonato será no dia 02 de junho, no Estádio Municipal do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.