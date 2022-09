Cabo Verde joga particular com o Bahrain a 23 de setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção cabo-verdiana de futebol vai realizar em 23 de setembro um particular com o Bahrain para preparar os jogos de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN'2023), informou esta quinta-feira a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

A convite da Federação do Bahrain, o jogo vai ser realizado no Bahrain National Stadium, em Manama, no dia 23 de setembro.

A seleção cabo-verdiana vai iniciar o estágio em 19 de setembro com a chegada da equipa técnica à capital do Bahrain, no Golfo Pérsico.

Para esse encontro, o selecionador de Cabo Verde, Bubista, convocou 24 jogadores, com destaque para as estreias de Jojo, da BSAD, da Liga Sabseg, e de Alessio da Cruz, do KV Mechelen, da primeira liga belga.

Cabo Verde está no grupo B do apuramento para a CAN'2023, que é liderado pelo Burkina Faso, com seis pontos, seguido dos cabo-verdianos, em segundo com três, enquanto Togo e Essuatíni têm um ponto cada.

Para a fase final da CAN'2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

Lista de 24 convocados:

Guarda-redes: Márcio da Rosa (Real Sport Clube, Por), Elber Delgado, (Interclube, Ang) e Dylan Silva, (BSAD, Por).

Defesas: Ianique Tavares 'Stopira' (Fehervar Hun), Edilson Borges 'Diney' (FAR Rabat, Mar), Steve Furtado (CSKA 1948, Bul), Dylan Tavares (bastai, Fra), Logan Costa (Toulouse, Fra), João Correia (Desportivo de Chaves, Por), Kelvin Pires 'Djack' (Trencin, Esl) e Jorge Xavier 'Jojó' (BSAD, Por).

Médios: Kenny Rocha (Oostende, Bél), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Hol), Patrick Andrade (Partisan, Ser), Jamiro Monteiro (San Jose Earthquakes, EUA), João Paulo Fernandes (Feirense, Por) e Telmo Arcanjo (Tondela (Por).

Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr, EAU), Garry Rodrigues (Olympiacos, Gre), Tiago Correia 'Bebé' (Rayo Vallecano, Esp), Gilson Tavares (Estoril, Por), Bryan Teixeira (Austria Lustenau, Aus), Luís Lopes 'Duk' (Aberdeen, Esc) e Alessio da Cruz (KV Mechelen, Bel).