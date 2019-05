Cabo Verde: Mindelense e Oásis Atlântico podem ser os primeiros semifinalistas

O Mindelense de São Vicente e o Oásis Atlântico do Sal podem apurar-se para as meias-finais do campeonato de Cabo Verde, caso vençam os respetivos jogos no fim de semana, da quinta jornada da prova.Com oito pontos e na liderança do grupo A, o Mindelense de São Vicente, vice-campeão nacional, vai jogar em casa no domingo com a Académica do Porto Novo (seis pontos) e, caso vença, garante desde já um lugar nas meias-finais da prova e o primeiro lugar.Entretanto, a Académica do Porto Novo já avisou que quer ir a São Vicente para ganhar e dar também mais um passo importante para ser uma das quatro melhores equipas na prova máxima de clubes no país este ano.No outro jogo do grupo, também marcado para domingo, a Académica do Fogo (três pontos) vai receber a campeã nacional Académica da Praia (dois pontos), duas equipas praticamente fora da luta por um lugar nas meias-finais.Quem também pode garantir presença nas meias-finais é a equipa do Oásis Atlântico do Sal, líder do grupo C, com oito pontos, caso vença no sábado o segundo classificado Onze Estrelas da Boavista, que tem sete pontos.O outro jogo do grupo vai ser um duelo entre equipas da ilha de Santiago, em que o Varandinha do Tarrafal (dois pontos) vai receber o Celtic da Praia (três pontos).O grupo C é o mais renhido no campeonato em Cabo Verde, no qual as quatro equipas têm cinco pontos e nada ficará decidido este fim de semana nos jogos da quinta e penúltima jornada da fase de grupos.Enquanto a Ultramarina de São Nicolau vai jogar em casa com o Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, o Sporting da Brava vai receber o Académico 83 do Maio.Os três primeiros classificados apuram-se para as meias-finais, mais o melhor segundo classificado de todos os três grupos.