Cabo Verde permite reviravolta e perde particular com Ilhas Comores

A seleção de futebol de Cabo Verde permitiu esta terça-feira a reviravolta às Ilhas Comores que venceram por 2-1, em desafio particular, disputado em Marselha, de França, de preparação para a Taça das Nações Africanas.

Logo ao segundo minuto, Kenny Rocha Santos inaugurou o marcador para os cabo-verdianos, que, no entanto, ficaram reduzidos a 10 elementos aos 45 minutos, altura em que Steeve Furtado foi admoestado com o segundo cartão amarelo.

As Ilhas Comores, 129.º do ranking da FIFA, viraram o resultado na etapa complementar, com tentos aos 48 e 86 minutos, este de penálti.

Cabo Verde, 71.º da hierarquia internacional, tinha sido goleado há cinco dias por 5-1 ante a Argélia.

Estes jogos visam preparar as eliminatórias de qualificação para o Mundial'2026, bem como a participação na Taça das Nações Africanas que vai decorrer em janeiro e fevereiro na Costa do Marfim, no qual Cabo Verde está no mesmo grupo de Egito, de Rui Vitória, Gana e Moçambique.