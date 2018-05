Continuar a ler

Dois dias depois, os comandados de Rui Águas defrontam a Andorra, no Estádio Municipal José Martins Vieira, em Almada, às 16:00.



Da lista dos 35 convocados para os dois jogos particulares, 20 dos futebolistas jogam em Portugal.



Entre as novidades da convocatória estão os guarda-redes Mário e Elber, os defesas Rony, Bebé, Mathauss, Rodney, Jeremy, Elso e Elvis, os médios Kenny, Rodrigo, Kelvin, Fábio e Hélio e os avançados Vagni, Patrick, Fábio Fortes e Júnior.



Os 'Tubarões Azuis', nome pelo que é conhecida a seleção cabo-verdiana, iniciam estágio na próxima segunda-feira.



A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) anunciou na sexta-feira o regresso de Rui Águas ao comando da seleção de futebol, cargo que deixou há mais de dois anos, devido a salários em atraso.



Rui Águas contará na sua equipa técnica com Lito Aguiar, Pedro Figueiredo e Bera.



Lista dos 35 convocados:



Guarda Redes: Vozinha (AEL Limassol/Chp), Márcio (Montalegre/POR), Mário Évora (FC Porto B/POR) e Elber (Feyenoord/Hol).



Defesas: Diney (Marítimo/POR), Ponck (Desportivo das Aves/POR), Rony (Lierava Jonava/Lit), Steven Pereira (Maastricht/Hol), Bebé (Pinhalnovense/POR), Tiago (União da Madeira/POR), Carlitos (Real Massamá/POR), Félix Mathaus (Oliveirense/POR), Rodney (Telstar/Hol), Jeremy (Den Bosch/Hol), Elso (Telstar/Hol) e Elvis (Armacenenses/POR).



Médios: Nuno Rocha (Tosno/Rus), Babanco (Feirense/POR), Hélder Tavares (Tondela/POR), Rodrigo Lima (Sporting de Braga/POR), Kenny (Saint Étienne/Fra), Platini (Politehcnica Iasi/Rom), Kelvin (Mirandela/POR), Fábio (Pinhalnovense/POR) e Hélio (Penafiel/POR).



O treinador português Rui Águas divulgou esta quarta-feira os convocados para os jogos particulares com Argélia e Andorra, no seu regresso ao cargo de selecionador de Cabo Verde, com mais de metade dos futebolistas a jogarem em Portugal.Cabo Verde joga com a Argélia, em 1 de junho, em Argel, no Estádio 5 de Julho de 1962, com capacidade para 70.000 espetadores e que foi inaugurado em 1972.

Autor: Lusa