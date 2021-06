Cabo Verde vence particular frente à seleção olímpica do Brasil

A seleção principal de Cabo Verde venceu este sábado a seleção olímpica do Brasil por 2-1, num jogo particular de futebol em que esteve a perder, realizado no Estádio Partizan, em Belgrado, capital da Sérvia.

Apurada para o torneio de futebol masculino de Tóquio'2020, estando incluída no grupo D, com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita, a equipa canarinha adiantou-se no marcador por Pedro, avançado dos brasileiros do Flamengo, aos 38 minutos.

A seleção cabo-verdiana, 73.ª classificada do ranking da FIFA, empatou ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, por Lisandro Semedo, extremo dos holandeses do Fortuna Sittard.

Na segunda parte, a formação treinada por Pedro Brito consumou a reviravolta aos 83 minutos, por Willy Semedo, avançado dos franceses do Grenoble, quando Evanilson, dianteiro do FC Porto, já estava em campo pelo lado brasileiro.

A seleção de Cabo Verde disputa mais dois encontros particulares na próxima semana, frente ao Senegal, na terça-feira, e à Guiné-Bissau, na quinta-feira, enquanto a seleção olímpica do Brasil disputa o último jogo de preparação para Tóquio 2020 em 14 de junho, frente à Sérvia.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.