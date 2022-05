Caixinha alcança feito histórico no Talleres: «Queremos mais»

Pedro Caixinha já era o primeiro português a treinar na Argentina. A partir da última madrugada, logrou o feito histórico de ser o primeiro treinador a colocar o Talleres nos oitavos-de-final da Libertadores após o empate na visita aos peruanos do Sporting Cristal (0-0) No final do encontro, o técnico português não poderia estar mais feliz. "Sinto-me orgulhoso de toda a estrutura, do clube e de todos os adeptos que certamente estão a comemorar. É um sentimento de gratidão que temos em relação a um grupo de trabalho e a um grupo de jogadores extraordinários que trabalham muito e que querem progredir. Tudo é a chave para o sucesso, estamos felizes por tê-lo alcançado. Queremos mais e sabemos que temos de trabalhar mais para continuar a alcançar as coisas", reiterou o técnico, de 51 anos, que chegou fez o primeiro jogo oficial pela equipa de Córdoba a 1 de abril.Apesar do apuramento garantido, Caixinha quer fechar a participação no grupo com chave de ouro e com um triunfo em casa dos chilenos do Universidad Catolica. "Queremos vencer fora de casa, o que seria a primeira vez em seis meses. Devemos ter esse foco para que, além de sermos fortes no Estádio Kempes, tenhamos o foco de jogar fora e fazê-lo da mesma forma, com a mesma intensidade", frisou no final do encontro, em conferência de imprensa.