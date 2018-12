Caixinha assume frustração por falhar dobradinha

O Cruz Azul, orientado por Pedro Caixinha, foi derrotado pelo América (0-2) na 2ª mão da final do Torneio de Abertura, depois do empate sem golos registado na 1ª mão. No final do encontro, o treinador português de 48 anos escusou-se a arranjar desculpas, fazendo apenas auto critica e deixando elogios ao adversário. "Falhei totalmente. Mas agora estamos num patamar mais elevado, por isso há que seguir em frente. É preciso levantar a cabeça e ter a humildade de reconhecer que o rival foi melhor", referiu, em declarações difundidas pelo Récord do México.

Talvez numa estratégia inesperada para os jornalistas mexicanos, tendo em conta o historial de afirmações do técnico, Caixinha insistiu em salientar a qualidade do América, na conferência de imprensa pós-jogo, no mítico estádio Azteca. "Apenas quero dar os parabéns ao América. Mereceram ganhar e conquistar o título. Os meus parabéns", sublinhou.

O antigo treinador do Nacional e da U. Leiria falhou assim o objetivo de oferecer a dobradinha aos seus adeptos. Recorde-se que ‘A Máquina’ - nome pelo qual é conhecido o Cruz Azul - venceu a taça, em outubro.

O jogo foi resolvido por Edson Álvarez, de apenas 20 anos, que apontou os dois golos que garantiram a conquista do Torneio de Abertura para o América, quatro anos depois do último título. O América conseguiu, igualmente, interromper a série do Tigres que já contava com três torneios consecutivos.

Fran Sol para atacar ‘Clausura’

O avançado espanhol, de 26 anos, que atua no Willem II, na Holanda, pode estar a caminho do Cruz Azul, segundo avança o jornal inglês ‘The Sun’. Pedro Caixinha já tinha demonstrado interesse em Fran Sol no último defeso e agora pode ‘roubá-lo’ ao Rangers, anterior clube do treinador português. O atacante leva 15 golos em 18 jogos e pode ser um reforço de peso para procurar conquistar o Torneio de Encerramento que tem início a 4 de janeiro.