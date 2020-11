«Calúnias»: James Rodríguez nega agressões na seleção da Colômbia

A goleada (6-1) sofrida pela Colômbia frente ao Equador provocou o caos a seleção 'cafetera'. Além da forte contestação ao treinador português Carlos Queiroz, que já estará a negociar a saída, a imprensa colombiana revelou esta quinta-feira que no final do encontro de qualificação para o Mundial'2022 James Rodríguez e Jefferson Lerma se envolveram em cenas de pancadaria no balneário.





Horas depois, o antigo jogador do FC Porto que atua no Everton, recorreu ao Twitter para desmentir as notícias e fala mesmo em "calúnias", prometendo agir judicialmente contra quem divulgou a informação. "Desminto toda a informação sobre maus tratos, agressões e confrontos com outros jogadores da seleção", sublinhou James Rodríguez, num extenso comunicado publicado esta noite.James reconhece que "a harmonia e ambiente no balneário foi afetada", mas garante "jamais houve conflitos entre os jogadores". "Peço que não caiam nestas calúnias. Os responsáveis e criadores destas histórias falsas só pretendem fomentar discórdia e caos afetando o meu nome,pelo que avançarei para a lei onde seja necessário", conclui o avançado de 29 anos.