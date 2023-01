Camarões afastam 21 jogadores dos Sub-17 por terem falhado testes de idade

Não é um assunto novo, mas não deixa de ser surpreendente que ainda suceda. Na semana passada, tendo em vista a participação na qualificação para a CAN de Sub-17, a Federação Camaronesa de Futebol anunciou ter dispensado 21 dos 30 convocados para o torneio por terem... falhado o teste para aferir a sua real idade. O teste faz parte de uma iniciativa federativa tendo como objetivo travar os casos de idades adulteradas e os resultados no plantel às ordens de Jean Pierre Fiala foram tudo menos... famosos."Esta ação resulta das estritas instruções do presidente da FECAFOOT [Samuel Eto'o], seguindo o mandato do COMEX, para colocar ponto final na adulteração de registos, que no passado mancharam a imagem do futebol camaronês", podia ler-se no comunicado da federação camaronesa.Novos jogadores terão sido já convocados, devendo também ser submetidos a exames similares antes da disputa da qualificação, onde defrontarão República Centro Africana, Chade, Rep. Democrática do Congo e Congo. As partidas da qualificação iniciam-se a 12 de janeiro.