Camisola que Enzo Pérez usou na baliza vai para o museu do River Plate

A camisola de guarda-redes que Enzo Pérez usou no jogo da Libertadores, frente ao Santa Fé, vai passar a integrar o museu do River Plate, segundo o diário argentino 'Ole'.





O médio, antigo jogador do Benfica, foi elevado ao estatuto de herói junto dos adeptos do clube depois de ter jogado à baliza, na sequência do surto de covid-19 que afetou a equipa e que deixou o plantel com apenas 11 jogadores.Enzo Pérez, que recebeu umas 'dicas' do treinador de guarda-redes, fez um bom trabalho. Apesar de ter sofrido um golo, o River ganhou o jogo, por