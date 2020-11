Camisolas mais vendidas nos EUA: Ronaldo em 3.º e Bruno Fernandes a dominar... na Dakota do Norte

É sabido que o futebol ainda não é um desporto de massas nos Estados Unidos, mas a pouco e pouco essa realidade vai mudando, com o surgimento de cada vez mais fãs do desporto rei. Um crescimento que se traduz também na venda de camisolas, um negócio que do outro lado do Atlântico tem na loja 'Soccer' uma das grandes dominadoras. Ora, aproveitando a chegada do final do ano, e ainda antes de colocar em saldos grande parte do seu 'stock', a empresa fundada em 1984 decidiu recolher os dados e tentar perceber quais as camisolas mais vendidas nas últimas semanas - entre 10 de outubro de 22 de novembro -, tanto no global como por cada um dos 52 estados.





Revealed: The Top 5 men’s player jerseys in this holiday season, based on https://t.co/KShHfI9pqK sales. pic.twitter.com/SGfc7xABJN — SOCCER.COM (@soccerdotcom) November 27, 2020

Which player is #1 in your state? pic.twitter.com/SanZQCRlAJ — SOCCER.COM (@soccerdotcom) November 27, 2020

Uma lista que conta com Leo Messi no topo e que apresenta um inesperado elemento no segundo lugar: Christian Pulisic. Jogador do Chelsea, o médio ofensivo de 22 anos é uma dos maiores esperanças do 'soccer' norte-americano e talvez por isso seja o segundo colocado na lista de camisolas mais vendidas, à frente de craques de topo mundial e de maior nomeada, como por exemplo Cristiano Ronaldo. O português é precisamente o terceiro, tendo atrás de si Kylian Mbappé e Marcus Rashford.E se os registos globais não apresentam grandes surpresas para lá da tal presença de Pulisic, uma análise detalhada às vendas em cada estado dá-nos alguns dados totalmente inesperados. Como por exemplo o facto de a camisola de Bruno Fernandes ser a mais vendida no Dakota do Norte. Ou a de Leonardo Bonucci ser a que mais sucesso faz no estado mais abaixo no mapa, o Dakota do Sul.Curiosamente, apesar de ser o líder na tabela global, Leo Messi tem de dividir as contas estado a estado com Pulisic, já que ambos contam com 19 cada. Já CR7 é o mais vendido em 6. Com um estado ficam Bruno Fernandes, Leonardo Bonucci, Sadio Mané, Anthony Martial, Marcus Rashford e Dele Alli.