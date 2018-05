Mário Camora sagrou-se pela segunda vez campeão da Roménia ao serviço do Cluj. "É um sentimento único! Foi um ano de muito trabalho, mas valeu a pena o sacrifício!", afirmou a Record o defesa-esquerdo, que não celebrava a conquista de um campeonato desde 2011/12.

O título chegou após o triunfo (1-0) sobre o Viitorul, no domingo, a contar para a 10ª e última jornada do playoff. O Cluj precisava de vencer, sob pena de o cetro ir direitinho para o Steaua. Não cabia uma agulha no Constantin Radulescu. "O estádio estava cheio. Havia alguma apreensão porque deixáramos escapar alguns pontos depois do minuto 90. Houve emoção até ao fim, mas felizmente correu bem. A festa, essa, foi até às tantas", contou Camora.

O Cluj tornou a sentar-se no trono após ter declarado falência a 4 de fevereiro de 2015. Não era campeão há seis anos, tendo conquistado agora o quarto título da sua história. "Voltou ao nível que merece estar! Depois de ter entrado em insolvência, conseguiu reunir condições para tornar a ser o que era antes. Foi um grande trabalho!", explicou Camora. O luso foi eleito Jogador do Ano pelos fãs do Cluj. Foi a segunda vez seguida que tal sucedeu, a terceira nos últimos quatro anos. "Sempre me senti apoiado pelos adeptos. Estou orgulhoso por mais esta distinção. Esta talvez tenha sido a minha melhor época de sempre. Senti-me otimamente a nível físico e participei em quase todos os jogos", anotou Camora, que chega hoje a Portugal com a família para gozar o merecido período de férias. Ficar a viver na Roménia O defesa mostrou-se ambicioso em relação à próxima época. "A ideia é reforçar a equipa para tentarmos atingir a fase de grupos da Champions. Também queremos ganhar a Supertaça e revalidar o título, claro!", disse Camora, de 31 anos, debruçando-se ainda sobre o seu próprio futuro: "Tenho mais um ano de contrato e quero continuar aqui! Se puder, acabo a carreira no Cluj. O ‘patrão’ gosta de mim e também pensa da mesma forma. Nem penso voltar a Portugal! Se tudo correr como previsto, ficarei a viver aqui..."

Autor: Nuno Pombo