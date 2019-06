Campeã em título Alemanha discute final do Europeu de sub-21 com Espanha

A Alemanha, campeã em título, e a Espanha vão discutir no domingo a final do Europeu de futebol de sub-21, em Itália, depois terem superando esta quinta-feira nas meias-finais a Roménia e a França, respetivamente.No Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, o confronto entre as duas seleções invictas na fase de grupos terminou com o triunfo dos germânicos, por 4-2, perante uma seleção romena que atingiu pela primeira vez uma meia-final de um Campeonato da Europa no escalão.Num encontro bastante equilibrado até final em que se perspetivava prolongamento, os golos dos avançados Amiri, aos 21' e 90'+4, e de Waldschmidt, aos 51, de grande penalidade, e aos 90, foram determinantes no conjunto liderado por Stefan Kuntz, depois da Roménia até ter estado em vantagem (por 2-1) também graças a um 'bis' de Puscas (26 e 44).Em Reggio Emilia, os espanhóis resolveram na segunda parte um duelo em que entraram a perder, logo aos 16 minutos, face ao golo do francês Mateta, de grande penalidade.A reviravolta começou nos pés de Marc Roca (28), Oyarzabal (45+5), de grande penalidade (45+5), levou a equipa a vencer para intervalo, com Dani Olmo (47) e Mayoral a fecharem a contagem (67).Na final agendada para 30 de junho, pelas 19:45, em Udine, a Espanha, detentora de quatro troféus europeus de sub-21, vai tentar igualar os cinco títulos da Itália, enquanto a Alemanha procura o terceiro.