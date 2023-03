Campeã europeia Itália inicia defesa do título sem lesionados Chiesa e Dimarco frente à Inglaterra

A Itália vai estar privada do avançado Chiesa, da Juventus, e do defesa Dimarco, do Inter Milão, ambos lesionados, para a receção de quinta-feira à Inglaterra, no arranque do apuramento para o Euro2024 de futebol.

O extremo Chiesa saiu do jogo de domingo, em casa do Inter, com queixas no joelho direito, sendo que o jogador realizou hoje exames que não revelaram lesões. Contudo, a vecchia signora, adversária do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, indicou que o seu futebolista deve observar um período de descanso.

No mesmo desafio, que a Juventus venceu por 1-0, para a Serie A, Federico Dimarco, lateral esquerdo dos nerazzurri, oponentes do Benfica nos 'quartos' da Liga dos Campeões, saiu durante o segundo tempo visivelmente queixoso da virilha e vai igualmente desfalcar a 'squadra azzurra'.

Emerson Palmieri, dos ingleses do West Ham, vai substituir Dimarco, porém a federação transalpina não anunciou qualquer nome para o lugar de Chiesa.

Ivan Provedel, da Lazio, um dos quatro guarda-redes convocados pelo selecionador Roberto Mancini, também está impedido, tendo sido rendido na convocatória por Marco Carnesecchi, da Cremonese.

Também hoje, a Inglaterra anunciou as baixas do avançado Marcus Rashford, do Manchester United, que assim se juntou às do médio Mason Mount, do Chelsea, e do guarda-redes Nick Pope, do Newcastle.

A Itália, atual campeã da Europa, inicia a qualificação para o Euro2024 contra a Inglaterra, na quinta-feira, em Nápoles, numa reedição da final do último Europeu, que venceu, em pleno Wembley, em Londres, no desempate por penáltis.

Três dias depois do jogo em Nápoles, os transalpinos visitam Malta, na segunda jornada do Grupo C.