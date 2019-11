Campeão belga despede treinador Felice Mazzu

O Genk despediu o treinador Felice Mazzu, que deixou o campeão belga no 10.º lugar do campeonato e no último do respetivo grupo na Liga dos Campeões, anunciou esta terça-feira o clube.

O percurso "cada vez mais negativo" e a convicção de que Mazzu "não será capaz de inverter o rumo que a equipa está a seguir", levaram a direção do Genk a tomar a medida mais drástica.

Após 15 jornadas, o Genk está a 13 pontos do líder Club Brugge, depois de na época passada se ter sagrado campeão belga, sob a liderança de Philippe Clement, atual treinador do comandante destacado do campeonato.