Campeão Songo perde e cai para quarto lugar no campeonato moçambicano

O Songo, campeão em título, perdeu este domingo fora por 2-1 frente ao Ferroviário de Nampula, em partida da 11ª jornada do campeonato moçambicano, caindo do segundo para o quarto lugar da prova, com 19 pontos.

Com a derrota de hoje, os 'hidroelétricos' perderam a oportunidade de reduzir a desvantagem em relação ao líder, o Black Bulls, que soma 23 pontos e que na segunda-feira visita o Ferroviário de Lichinga, que está em sexto lugar, com 14 pontos.

O Costa do Sol ascendeu à segunda posição, após golear no sábado o Ferroviário de Nacala, por 5-0, passando a totalizar 19 pontos.

Além da partida entre o líder Black Bulls e o Ferroviário de Lichinga, o encerramento da 11ª jornada, que corresponde também ao final da primeira volta do Moçambola, terá a partida entre o Matchedje de Maputo e o Ferroviário de Quelimane, na segunda-feira.

O Moçambola vai sofrer um interregno de duas semanas para dar lugar à participação da seleção nacional no torneio Cosafa, da África Austral.

Resultados da 11ª jornada

Sábado, 01 jul:

Costa do Sol - Ferroviário de Nacala, 5-1

AD Vilankulo - Ferroviário da Beira, 0-0

Domingo, 02 jul:

Ferroviário de Nampula - Songo, 2-1

Ferroviário de Maputo - Baía de Pemba, 3 -0

Segunda-feira, 03 jul:

Matchedje de Maputo - Ferroviário de Quelimane,

Ferroviário de Lichinga - Black Bulls

Classificação:

1. Black Bulls, 23 pontos a)

2. Costa do Sol, 19

3. Ferroviária Beira, 19

4. Songo, 19

5. Ferroviário de Maputo, 17

6. Ferroviário de Nampula, 16

7. Vilankulo, 15

8. Ferroviário de Lichinga, 14 a)

9. Ferroviário de Nacala, 12

10. Baía de Pemba, 11

11. Ferroviário de Quelimane, 7 a)

12. Matchedje de Maputo, 5 a)

a) Menos um jogo