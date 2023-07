Com a devida autorização do campeão da Turquia, o Galatasaray, e do respectivo departamento médico, o médio uruguaio, Lucas Torreira, está no Porto a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo com o ‘Doutor Milagres’ Paulo Araújo.O antigo elemento do departamento médico do FC Porto assumiu o desafio de recuperar em tempo recorde o colega de equipa do internacional português Sérgio Oliveira, também ele um paciente habitual do especialista em medicina tradicional chinesa.