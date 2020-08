Campeões, posições europeias e descidas: como terminou a época nos 'big five'

Concluídos os cinco principais campeonatos europeus - Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália -, é momento de olhar para aquele que será o futuro de cada uma das equipas. Entre campeões, equipas que asseguraram a presença nas competições europeias (Liga dos Campeões ou Liga Europa) e até mesmo os que descem de divisão.





A estas formações poderão ainda somar-se a presença de outras equipas, dependendo, claro, do percurso de cada uma delas nas presentes edições das competições europeias, como é o caso de, por exemplo, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. Caso os Wolves vençam a Liga Europa esta temporada, asseguram, desde logo, presença na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2020/21. Neste mesmo cenário poderão ainda incluir-se Copenhaga (Dinamarca), Wolfsburgo (Alemanha), Getafe (Espanha), LASK (Áustria), Bayer Leverkusen (Alemanha), AS Roma (Itália), Basileia (Suíça) e Eintracht Frankfurt (Alemanha).Eis todos os cenários para já previstos:Liverpool - Fase de grupos da Liga dos CampeõesManchester City - Fase de grupos da Liga dos CampeõesManchester United e Chelsea - Fase de grupos da Liga dos CampeõesLeicester - Fase de grupos da Liga EuropaTottenham - 3.ª pré-eliminatória da Liga EuropaArsenal - Fase de grupos da Liga Europa, via conquista da Taça de InglaterraBournemouth, Watford e Norwich CityReal Madrid - Fase de grupos da Liga dos CampeõesBarcelona - Fase de grupos da Liga dos CampeõesAtlético Madrid e Sevilha - Fase de grupos da Liga dos CampeõesVillarreal e Real Sociedad - Fase de grupos da Liga EuropaGranada - 3.º pré-eliminatória da Liga EuropaLeganés, Maiorca e EspanyolJuventus - Fase de grupos da Liga dos CampeõesInter - Fase de grupos da Liga dos CampeõesAtalanta e Lazio - Fase de grupos da Liga dos CampeõesAS Roma - Fase de grupos da Liga EuropaAC Milan - 3.ª pré-eliminatória da Liga EuropaLecce, Brescia e SpalBayern Munique - Fase de grupos da Liga dos CampeõesBorussia Dortmund - Fase de grupos da Liga dos CampeõesRB Leipzig e Borussia Mönchengladbach - Fase de grupos da Liga dos CampeõesBayer Leverkusen e Hoffenheim - Fase de grupos da Liga EuropaWolfsburgo - 3.ª pré-eliminatória da Liga EuropaDüsseldorf e PaderbornParis Saint-Germain - Fase de grupos da Liga dos CampeõesMarselha - Fase de grupos da Liga dos CampeõesRennes - 3.ª pré-eliminatória da Liga dos CampeõesLille e Nice - Fase de grupos da Liga EuropaAmiens e Toulouse.