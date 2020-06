Campeonato da Roménia regressa em 12 de junho com regras rígidas

O campeonato de futebol da Roménia será reatado em 12 de junho, sem adeptos, após suspensão de três meses devido à covid-19, sendo que a federação promete aplicar severas multas a quem prevaricar em termos sanitários.

Por exemplo, jogadores ou treinadores que "projetem saliva ou secreções nasais durante o jogo" ou nos balneários serão punidos com uma suspensão que varia entre seis a 12 jogos, alertou a federação.

Os futebolistas serão submetidos a um primeiro teste para a covid-19 somente dois ou três dias antes do seu desafio inaugural e depois a cada duas semanas, acrescentou o ministro.

Qualquer atleta que teste positivo, bem como os elementos que com ele estejam em contacto, ficará em isolamento por duas semanas, sendo que os jogos do clube afetado serão remarcados.

Em 14 de junho, disputa-se um encontro que pode ser decisivo nas contas do título, com o Cluj, atual campeão e líder da prova, com 30 pontos, a receber o segundo classificado, o Steaua Bucareste, quando faltam disputar oito jornadas.

Na segunda-feira o desporto romeno deu mais um passo no desconfinamento, com a autorização de treinos de conjunto e o anúncio da retoma gradual das competições.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal. A Liga alemã regressou em 16 de maio.

