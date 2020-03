Campeonato japonês adiado por mais um mês devido ao coronavírus

O campeonato japonês de futebol, suspenso desde o final de fevereiro devido à pandemia da Covid-19, foi adiado por mais um mês e passa a ter nova data de recomeço em 9 de maio, foi esta quarta-feira anunciado.

A Liga principal, que disputou uma jornada, fica aprazada para o segundo fim de semana de maio, a segunda divisão uma semana antes, em 2 de maio, e a terceira divisão, que não chegou a começar, em 25 de abril.

Este novo adiamento, quando era estimado um regresso em 3 de abril, foi decidido em reunião extraordinária da comissão executiva da Liga, segundo o presidente da 'J-League', Mitsuru Murai, à imprensa.

A decisão faz parte de um conjunto de disposições oficiais e quando se mantém a recomendação para que não se verifiquem concentrações públicas, a fim de minorar o impacto da propagação do novo coronavírus.

Até agora, o Japão registou 1.905 casos de infeção pelo novo coronavírus, entre os quais 712 do cruzeiro Diamond Princess, assim como 53 mortos, dez dos quais passageiros do navio.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos. A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com mais de 81.200 casos, tendo sido registados 3.281 mortes.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.